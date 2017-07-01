В Москве открылся съезд Российского Общенародного Союза Евразия // Сегодня, 13:06 // 3

В Москве открылся исторический съезд Российского Общенародного Союза, на котором запланировано обсуждение стратегических внутрипартийных вопросов и дискуссия об участии в предстоящей избирательной кампании. Ведущим мероприятия был лично лидер партии, известный российский политический и общественный деятель Сергей Бабурин.

Развернувшаяся дискуссия не позволила уложиться в один день и поэтому съезд не завершил свою работу. Делегатами принято решение продолжить заседание в понедельник 3 июля. Ожидается, что в этот день съезд выдвинет кандидатов в губернаторы ряда областей России.