В Москве открылся съезд Российского Общенародного Союза
Евразия
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Сегодня, 13:06
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В Москве открылся исторический съезд Российского Общенародного Союза, на котором запланировано обсуждение стратегических внутрипартийных вопросов и дискуссия об участии в предстоящей избирательной кампании. Ведущим мероприятия был лично лидер партии, известный российский политический и общественный деятель Сергей Бабурин.
Развернувшаяся дискуссия не позволила уложиться в один день и поэтому съезд не завершил свою работу. Делегатами принято решение продолжить заседание в понедельник 3 июля. Ожидается, что в этот день съезд выдвинет кандидатов в губернаторы ряда областей России.
01 Июля 2017 / Суббота / 15 56
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