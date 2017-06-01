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Евразийский магнит: возможно ли единство Большой Евразии

Евразийский магнит: возможно ли единство Большой Евразии

Евразия
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Сегодня, 12:19
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Дискуссия о возможности формирования Большой Евразии притягивает внимание политиков, экономистов и экспертов. В ее рамках возник новый информационный проект "Сердце Евразии". На его площадке обсуждаются актуальные вопросы евразийства. Сегодня ведущий программы, ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин и эксперт Евгений Бирюков говорят о магнитах Евразии.
 
По мнению политического аналитика, автора курсов профессиональных политтехнологов, геополитика Дмитрия Соина: "Мы привыкли считать Евразию единым пространством и строим концепцию Большой Евразии на этой основе. При этом евразийцы игнорируют тот факт, что в ходе многовековой истории внутри Евразии произошли многочисленные цивилизационные, религиозные и социально-экономические расколы. Преодолеть их нелегко. Как, например, соединить Индию и Пакистан, Иран и Турцию, Китай и Индию? Это серьезный вопрос! Без ответа на него Большая Евразия не состоится", подчеркивает ректор Европейского института JUSTO.
 
Со своей стороны, эксперт Евгений Бирюков,  расставляет акценты в направлении мотивации формировании Единой Евразии. Его аргументы носят историко-культурный и экономический характер. ИА "ТИРАС", предлагает вниманию данный выпуск программы "Евразия". Ее интеллектуальным спонсором выступает Европейский институт JUSTO:
 

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