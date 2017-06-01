Хорватская технология для Донбасса: кровопролитие как повседневность Евразия // Вчера, 12:57 // 126

Рядом руководителей Украины озвучена идея применения в отношении ДНР и ЛНР "Хорватского сценария", который как мы помним основан на молниеносной военной операции с разгромом краинских сербов и их массовым бегством в Сербию. О том как это может развиваться на востоке Украины, в студии канала "ANNA NEWS" беседуют ведущая Татьяна Руденко и ректор Европейского института JUSTO, аналитик Дмитрий Соин.

По мнению Дмиитрия Соина: "Хорватский сценарий для Донбасса разработан не в Киеве, а в Вашингтоне и штаб-квартире НАТО. Порошенко и его команда не самостоятельные игроки и автономно не могут реализовывать такие жесткие проекты. По сути их руками американцы продолжают обострять обстановку по периметру России. Тем более, что по времени "Хорватский сценарий" удивительным образом совпадает с резким ростом напряженности на Ближнем Востоке, в Сирии, Иране. США уже напрямую атакуют вооруженные силы САР, сбивают правительственные самолеты.

Уверен в том, что это звенья одной цепи. Надо ждать новых сюрпризов. Скорее всего осенью международная обстановка станет еще хуже. Тем более. что наряду с игрой мускулами Вашингтон и его союзники продолжают наращивать финансово-экономические санкции. В общем надо готовиться к жестким сценариям", подитожил ректор Европейского института JUSTO, политический аналитик Дмитрий Соин.

ИА "ТИРАС", предлагает вниманию всю программу посвященную развитию ситуации на востоке Украины. Интеллектуальным спонсором проекта выступает Европейский институт JUSTO:



