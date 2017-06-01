/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
"Сердце Евразии": о геоэкономике евразийского проекта

"Сердце Евразии": о геоэкономике евразийского проекта

Евразия
//
Вчера, 20:22
//
67
При поддержке Экономического Совета Ассамблеи народов Евразии продолжается выход авторской программы ректора Европейского института JUSTO, аналитика Дмитрия Соина "Сердце Евразии". Предлагаемый выпуск посвящен геоэкономическим предпосылкам создания "Большой Евразии". Гость студии: Заслуженный экономист России, профессор, доктор экономических наук Виктория Перская.
 
В ходе обсуждения перспектив евразийского проекта эксперт демонстрирует наличие серьезных экономических предпосылок к интеграции стран континента. При этом основной акцент делается на то, что имеющиеся естественные межгосударственные противоречия нивелируются явными финансовыми и экономическими преимуществами.
 
Со своей стороны ректор Европейского института JUSTO, автор курсов по политическим и информационным технологиям Дмитрий Соин, подчеркивает, что: "Большая Евразия не может висеть в воздухе и под ней должны быть серьезные геополитические, экономические, военно-стратегические и социо-культурные основания. Конечно сопротивление этому проекту будет оказано Евро-атлантическими силами во главе с США. Положение усугубляется застарелыми противоречиями между некоторыми странами евразийского пространства. Но все это следует преодолеть ради идеи мира и процветания", считает российский ученый.
 
ИА "ТИРАС", предлагает просмотреть выпуск программы "Сердце Евразии" и напоминает, что интеллектуальным спонсором проекта выступает Европейский институт JUSTO:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сердце Евразии: новый информационный Евразийский проект
Сердце Евразии: новый информационный Евразийский проект
"Без Цензуры!": объединение Евразии - мифотворчество или реальность
"Без Цензуры!": объединение Евразии - мифотворчество или реальность
В Европейском Институте JUSTO развивают Евразию
comments powered by HyperComments
20 Июня 2017 / Вторник / 00 54
«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2017 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru