"Сердце Евразии": о геоэкономике евразийского проекта Евразия // Вчера, 20:22 // 67

При поддержке Экономического Совета Ассамблеи народов Евразии продолжается выход авторской программы ректора Европейского института JUSTO, аналитика Дмитрия Соина "Сердце Евразии". Предлагаемый выпуск посвящен геоэкономическим предпосылкам создания "Большой Евразии". Гость студии: Заслуженный экономист России, профессор, доктор экономических наук Виктория Перская.

В ходе обсуждения перспектив евразийского проекта эксперт демонстрирует наличие серьезных экономических предпосылок к интеграции стран континента. При этом основной акцент делается на то, что имеющиеся естественные межгосударственные противоречия нивелируются явными финансовыми и экономическими преимуществами.

Со своей стороны ректор Европейского института JUSTO, автор курсов по политическим и информационным технологиям Дмитрий Соин, подчеркивает, что: "Большая Евразия не может висеть в воздухе и под ней должны быть серьезные геополитические, экономические, военно-стратегические и социо-культурные основания. Конечно сопротивление этому проекту будет оказано Евро-атлантическими силами во главе с США. Положение усугубляется застарелыми противоречиями между некоторыми странами евразийского пространства. Но все это следует преодолеть ради идеи мира и процветания", считает российский ученый.

ИА "ТИРАС", предлагает просмотреть выпуск программы "Сердце Евразии" и напоминает, что интеллектуальным спонсором проекта выступает Европейский институт JUSTO: