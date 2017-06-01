"Сердце Евразии": о геоэкономике евразийского проекта
Евразия
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Вчера, 20:22
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При поддержке Экономического Совета Ассамблеи народов Евразии продолжается выход авторской программы ректора Европейского института JUSTO, аналитика Дмитрия Соина "Сердце Евразии". Предлагаемый выпуск посвящен геоэкономическим предпосылкам создания "Большой Евразии". Гость студии: Заслуженный экономист России, профессор, доктор экономических наук Виктория Перская.
В ходе обсуждения перспектив евразийского проекта эксперт демонстрирует наличие серьезных экономических предпосылок к интеграции стран континента. При этом основной акцент делается на то, что имеющиеся естественные межгосударственные противоречия нивелируются явными финансовыми и экономическими преимуществами.
Со своей стороны ректор Европейского института JUSTO, автор курсов по политическим и информационным технологиям Дмитрий Соин, подчеркивает, что: "Большая Евразия не может висеть в воздухе и под ней должны быть серьезные геополитические, экономические, военно-стратегические и социо-культурные основания. Конечно сопротивление этому проекту будет оказано Евро-атлантическими силами во главе с США. Положение усугубляется застарелыми противоречиями между некоторыми странами евразийского пространства. Но все это следует преодолеть ради идеи мира и процветания", считает российский ученый.
ИА "ТИРАС", предлагает просмотреть выпуск программы "Сердце Евразии" и напоминает, что интеллектуальным спонсором проекта выступает Европейский институт JUSTO:
20 Июня 2017 / Вторник / 00 54
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