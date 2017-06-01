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Сердце Евразии: новый информационный Евразийский проект

Сердце Евразии: новый информационный Евразийский проект

Евразия
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Сегодня, 12:07
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"Сердце Евразии" - новый информационный Евразийский проект, стартовавший на площадке интернет-телевидения "АННА НЬЮС". Его инициаторами выступили: ректор Европейского института JUSTO, специалист в области геополитики и политических технологий Дмитрий Соин и Экономический совет Ассамблеи народов Евразии в лице Юлии Куликовой.
 
Программа, которая получила название "Сердце Евразии", создана для раскрытия всех перспектив Большого Евразийского плана. В центре ее внимания будут геополитические, социо-культурные, экономические, этно-религиозные и военно-стратегические вопросы.
 
Ректор Европейского института JUSTO, автор курсов по новейшим информационным и политическим технологиям Дмитрий Соин отметил следующее: "Сегодня как никогда важна интеграция и консолидация Большой Евразии. Причем вокруг России, как главного магнита всех Евразийских проектов. Это связано с общей мировой нестабильностью, новыми вызовами и угрозами: от терроризма до климатических катастроф. Пережить эту эпоху можно только совместными усилиями всех стран континента. К тому же Большая Евразия создаст предпосылки к построению реально многополярного мира. Для этого будет сформировано мощное военно-стратегическое и экономическое ядро. Для презентации этой идеи мы открыли программу "Сердце Евразии", а в Европейском институте JUSTO  учрежден новый научно-исследовательский Центр посвященный вопросам евразийской интеграции".
 
ИА "ТИРАС" предлагает вниманию первый выпуск программы "Сердце Евразии", который посвящен культурным и духовным истокам Евразийства. Гость студии, известный русский художник и архитектор Алексей Беляев - Гинтовт. Интеллектуальный спонсор программы Европейский институт JUSTO

 

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