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Погода в Москве в зоне штормового риска

Погода в Москве в зоне штормового риска

Евразия
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Вчера, 22:37
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Штормовая активность над Москвой не спадает. По информации ИА "ТИРАС", в ночь с 10 на 11 июня согласно предупреждению МЧС РФ вновь ожидается ливень, шквалистый ветер и возможно град. Москвичи предупреждены об этой опасности.
 
Напомним, что ранее во время аналогичной атаки стихии на столицу России, в Москве по разным данным погибли десятки человек и более ста получили ранения. Наиболее роковыми для людей местами оказались остановки, беседки, аллеи со старыми деревьями, пространства под билбордами и линиями электропередач.
 
Со своей стороны научное сообщество бьет тревогу по поводу серьезных изменений климата, которые оказываются неблагоприятными и даже опасными для людей. Эту точку зрения, в частности, высказывал ректор Европейского института JUSTO, исследователь гео-социальной среды и человеческих возможностей Дмитрий Соин. По его мнению: "Человечеству в целом и россиянам в частности следует готовиться к серьезным природно-климатическим потрясениям, изменению погоды, нарушениям сезонности, таким явлениям как весенне-летние снегопады и многому другому, что повлечет за собой дефицит пригодной для жизни территории и нехватку продуктов питания. Ставку следует делать на создание компактных, самодостаточных поселений, настолько автономных, чтобы пережить даже серьезные катаклизмы", считает Дмитрий Соин.  

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