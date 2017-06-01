"Без Цензуры!": о современном Евразийстве и геополитике
Евразия
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Сегодня, 12:53
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Современное Евразийство и геополитика в фокусе внимания ведущего программы "Без Цензуры!", ректора Европейского института JUSTO Дмитрия Соина и эксперта-международника, ст. преподавателя Дипломатической академии МИД России Евгения Бирюкова. Общее мнение аналитиков: благодаря России Евразийство получило новый, уже континентальный импульс, а геополитика по прежнему актуальна, как наука и практика современного мироустройства.
Поводом к записи программы послужило масштабное мероприятие в Москве: Ассамблея Народов Евразии. По мнению авторитетного специалиста в области политтехнологий, СМИ и геополитики Дмитрия Соина сегодня стоит вопрос: как быстро технологически и идеологически может развиваться этот процесс.
ИА "ТИРАС", предлагает полную версию видеозаписи программы "Без Цензуры!". Интеллектуальный спонсор проекта Европейский институт JUSTO ():
06 Июня 2017 / Вторник / 13 38
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