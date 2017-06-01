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Кому достанется Молдова: России или Румынии?

Кому достанется Молдова: России или Румынии?

Евразия
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Сегодня, 11:53
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Геополитическое противостояние в мире не обошло стороной и Молдову. Схватка за доминирование в этой республике нарастает с каждым днем. Чем закончится противоборство России с одной стороны и Румынии с Западом с другой рассуждают эксперты: ректор Европейского института JUSTO, политтехнолог и аналитик Дмитрий Соин и лидер Славянской общины Молдовы Олег Топольницкий.
 
В дискуссии, которая проходит на канале "АННА НЬЮС" в программе "Без цензуры!" выясняются детали текущего положения в РМ, констатируется обострение борьбы, приводятся примеры того, как Румыния и Запад постепенно перехватывают инициативу у России. Олег Топольницкий отмечает негативные тенденции в социально-политическом и экономическом пространстве Молдовы, обращает внимание на фактическую узурпацию власти главным олигархом региона и приводит цифры социологических опросов демонстрирующих постоянный рост сторонников объединения с Румынией.
 
В своем комментарии по итогам визита в Москву Олега Топольницкого, ректор Европейского Института JUSTO, автор курсов политтехнологов в Москве Дмитрий Соин особо отметил позитивный факт подписания договора между Славянским комитетом России и Славянской общиной Молдовы. "Это сближение символизирует главный вектор гражданского общества РМ в сторону России. Это важно в условиях когда Запад и Бухарест усиливают натиск на молдавском направлении".
 
 
ИА "ТИРАС" предлагает полную версию программы "Без цензуры!":
 

 

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