Молдова торпедирует экономику Приднестровья Евразия // Сегодня, 11:54 // 0

По мнению ряда политиков и экспертов Молдова активно торпедирует экономику Приднестровья. Сегодня интрига закручивается вокруг тендера на поставку электроэнергии в РМ. Об этом говорит депутат парламента ПМР Андрей Сафонов. В частности парламентарий акцентирует внимание на следующих аспектах энергетической эпопеи:





К итогам тендера на поставку электроэнергии в Республику Молдова!

I. Что произошло вечером 31 марта в Кишинёве?

Итак, несколько часов назад из официальных источников стало известно, что электроэнергию в Республику Молдова будет поставлять украинская фирма «DTEK Trading». Таким образом, если всё это так, то Молдавская ГРЭС оказалась с 1 апреля вне игры в данном вопросе.

Обращает на себя внимание, что поздно вечером 31 марта разнеслись неофициальные слухи о том, что поставки электроэнергии «передаются» Украине, но затем они заглохли. Примерно до 15 часов дня по местному времени властвовало глухое молчание. Добавим к этому, что в день формального проведения тендера в молдовских правительственных учреждениях, включая министерство экономики, шли обыски и выемки документов, а вице-министр экономики г-н Валерий Трибой (а всего 4 человека) был взят под стражу. Поползли новые слухи: изъяты документы, связанные, в том числе, с тендером.



Возникает вопрос: если обыски были действительно связаны с тендером, то в чьих интересах действовали обыскивавшие правительственные офисы и задерживавшие чиновников молдовские силовики? Помогали ли они «продавить» результаты тендера или, напротив, выполняли «указивку» не допустить того, что произошло?

Ранее, 25 марта, в СМИ появилось следующее сообщение:

«Украинское издание «Бизнес Цензор» со ссылкой на свои источники пишет, что против контракта с ДТЭК категорически возражает лидер Демпартии Владимир Плахотнюк».

Ранее ряд экспертов высказывали мнение, что влиятельнейший в Молдове предприниматель и политик не хочет рвать отношения с Москвой, которая через компанию «Интер РАО ЕЭС» контролировала и Молдавскую ГРЭС, и, в целом, поставки электроэнергии на Правобережье Днестра. Если это действительно так, то почему всё-таки привычная схема оказалась нарушенной? Как говорится, чья взяла вечером 31 марта в столице Молдовы?





II. Кто мог продиктовать итоги тендера?

Рискнём предположить следующее.

Во-первых, итоги тендера продиктовала политика. А сформулировали эту политику Соединённые Штаты Америки, полностью контролирующие курс действующего руководства Украины, а также правых политических сил Молдовы. Цель этой политики – ликвидация ПМР, как российского союзника, путём экономического удушения и политической изоляции. Причём руками Кишинёва и Киева, что самим Кишинёву и Киеву, давно работающим с Приднестровьем, вовсе не нужно.



Во-вторых, США и ЕС желают выдавить Россию из Молдовы. До сих пор Россия в значительной мере контролирует Кишинёв через газовую трубу и линии электропередач. На Западе решили покончить с этой зависимостью Кишинёва. ПМР попала под раздачу.



В-третьих, события 31 марта являются явно составной частью общего сценария удушения ПМР. Другая важнейшая часть сценария – это намерение выставить уже в этом году двусторонние посты Украинских и молдовских силовиков на приднестровско-украинской границе. Таким образом, можно сделать вывод, что западные сценаристы рассчитывают покончить с ПМР в 2018-м, максимум в 2019 году. Примерно этот срок, если судить по разным официальным и неофициальным источникам, кажется Вашингтону, Брюсселю и Кишинёву реалистическим для обескровливания экономики и финансов ПМР, а также для разбалансирования государственного механизма нашей Республики.





III. На что рассчитывают наши противники?

Полагают ли наши противники, что в этом противостоянии их ожидает лёгкий успех?

Думаю, они не столь наивны. Они понимают, что Приднестровье будет сопротивляться этой агрессии, а Россия поможет приднестровскому союзнику. Их расчёт может быть вот каким.



Первое. Они постараются найти в Москве подходы к тем чиновникам, которые были бы не прочь «втолкнуть» ПМР в Молдову и тем «доказать Западу свою договороспособность и готовность урегулировать замороженные конфликты». Также объектом их поисков могут быть чиновники иного плана. Те, которые мечтают доложить высшему руководству России и лично Президенту РФ, что «с помощью Приднестровья и его избирателей удалось получить единую пророссийскую Молдову». Однако, момент для «слива» ПМР, думается, прошёл. Последние шаги реально управляющего сейчас Молдовой прозападного парламентского большинства и Правительства (последнее даже не поехало на саммит СНГ, а предпочло антироссийский блок ГУАМ) вновь охладили отношения Кишинёва и Москвы. В Москве это зафиксировали и явно насторожились.



Второе. Они рассчитывают на «пятую колонну» внутри ПМР, состоящую из сторонников прежней правящей (2012-2017) группировки. Сошлюсь на свои личные впечатления: когда вечером 31 марта в «Фэйсбуке» разнёсся первый слух о выигрыше тендера украинской стороной, это вызвало неприкрытую радость и даже ликование некоторых из этих сторонников. Не удивлюсь, если станет известно, что кое-кто из бывших правителей ПМР работал против своей Родины и помогал Молдавской ГРЭС (город Днестровск, ПМР) проиграть тендер. Их злобу вполне могло вызвать упразднение фирмы-«прокладки» «Энергокапитал», с помощью которой в последние годы из Приднестровья в оффшоры выводились огромные деньги.





IY. Почему мы обязательно выстоим

31 марта может стать, к сожалению, днём начала обострения обстановки на юго-западе бывшего СССР. Тут два фактора.

Первый. Могут обостриться приднестровско-молдовские отношения. Фактически началась экономическая конфронтация между РМ и ПМР, «электрическая атака» на Приднестровье.



Второй. Обострятся отношения России и США, а также частично России и ЕС в борьбе за позиции в указанном регионе.

Этот второй фактор и позволяет сделать вывод, что ПМР всё-таки выстоит. Расшифруем же сделанный вывод.



А) Наносится прямой удар по российскому бизнесу, по крупным российским компаниям в сфере газа и электроэнергии. Выходит, они не опосредованно, а прямо стали объектом удара, и вынуждены будут отвечать. Помимо «Интер РАО ЕЭС», удар пришёлся по «Газпрому».



Б) В ПМР стоят российские войска, а потому Москва заинтересована в том, чтобы Приднестровье обладало приемлемым уровнем социальной защиты и экономического развития вкупе с доходами. Значит, Москва не смирится с происходящим. Из Приднестровья она не уйдёт.



В) На какое-то время, пока не заработает неизбежная в таких экстраординарных условиях антикризисная программа в ПМР, Россия будет оказывать нашей Республике финансово-экономическую помощь.



Г) Само Приднестровье обладает определённым арсеналом для ответных мер. Вся история, начиная с 1990-х годов, об этом свидетельствует.



Д) Молдова зависит от России в вопросах экспорта своей сельхозпродукции, а также гастарбайтеров. Сейчас, после итогов президентских выборов в РМ, это отношение доброжелательное. Но каким оно будет при реальном экономическом удушении ПМР – большой вопрос.



Е) Фактическая экономическая атака на ПМР вряд ли совпадает с линией действующего Президента РМ, при всей ограниченности его полномочий. Следовательно, давление Кишинёва на Тирасполь не будет единодушным с молдовской стороны. В Кишинёве возможны разные подходы к ситуации вокруг ПМР.



Со своей стороны, добавлю: я предвидел нечто подобное и писал об этом, призывая проработать варианты работы экономики ПМР в условиях частичной или полной изоляции. Да, экономика ПМР открытая, экспортная. Но жизнь диктует свои суровые законы. Поэтому предлагаю рассматривать происходящее не только в качестве сурового испытания, но и как шанс переформатировать нашу экономику с учётом новой обстановки, сделать её жизнеспособнее.





Заключение

В истории прошедшего (а прошедшего ли по настоящему?) тендера просматривается несколько «тёмных пятен». Не берусь прогнозировать, но не исключаю возможность его полного или частичного пересмотра. Разрыв связей Молдовы и Молдавской ГРЭС – это полное уничтожение налаженных и сравнительно недорогих поставок электроэнергии. А с уничтожением «Энергокапитала» поставки стали ещё выгоднее (если не иметь в виду тех, кто пострадал от ликвидации фирмы-«прокладки»).



Если же всё сохранится как есть, то нужно будет просто воплотить в жизнь схему, о которой говорится не впервой: российские инвестиции-приднестровские производства и технологии. Тут многократно возрастёт роль в нашем государстве малого бизнеса. Так бывало не раз, когда над той или иной страной сгущались тучи.



Кроме того, авторы сценария по удушению ПМР сами сплачивают приднестровцев, которые крепче всего в минуту опасности. В таких условиях внутренний наш негатив уходит на второй план, а всего больше проявляются наши сильные стороны.

Таким образом, нам, разумеется, будет очень нелегко, но мы непременно выстоим. Наша компактность, сравнительно развитый реальный сектор экономики плюс экономическая мощь и воля России сохранить и укрепить свои позиции на Днестре – надёжная основа для нашей конечной победы в противоборстве, которое начали отнюдь не мы.







