Школьники Молдовы отметят объединение с Румынией
Евразия
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Сегодня, 17:14
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Так министр образования РМ, Корина Фусу направила письмо в образовательные учреждения республики, в котором требует проведения в школах мероприятий, связанных с объединением Бессарабии и Румынии" по решению Сфатул Церий в 1918 году.
В Приднестровье болезненно воспринимают любые прорумынские инициативы Кишинева и готовы им противостоять. Но при этом ПМР само переживает тяжелейший за всю свою социально-экономический кризис и не в состоянии оказывать активного сопротивления. К тому же в республике резко сократились запасы валюты и ей трудно даже материально поддержать антирумынские силы в Молдове.
По мнению ректора Европейского института JUSTO, кандидата социологических наук Дмитрия Соина: "Когда речь идет о информационно-психологической войне, то экономия средств неуместна. Она ведет к поражению. Но, например, существенно компенсировать недостаток финансов могут эффективные политические технологии. В контексте этого наш Европейский институт JUSTO делает ставку на подготовку высококвалифицированных политтехнологов. Нами с участием крупных политиков, лидеров партий, депутатов, полит-консультантов разработан курс профессиональных политтехнологов. Он оказался востребованным в контексте предстоящих выборов в местные органы власти 2017 года. Так же стало понятным, что для России крайне актуально развивать собственные эффективные политические технологии. Ведь страна находится под постоянным прицелом внешних и внутренних деструктивных сил", подчеркнул Дмитрий Соин.
31 Марта 2017 / Пятница / 19 45
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