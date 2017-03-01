В Приднестровье кончилась валюта
Евразия
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Сегодня, 13:15
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По информации ИА "ТИРАС", впервые после избрания нового президента ПМР Вадима Красносельского в непризнанной республике начались проблемы с валютой. В обменниках исчезли доллары, евро и российские рубли. Об этом в частности сообщают в редакцию граждане, которые не могут обменять местные рубли на валюту.
Это тут же оживило "черный валютный рынок". По неофициальному, завышенному курсу доллары и евро продаются возле обменников или через личные связи.
Напомним, что на заключительном этапе правления Евгения Шевчука валютный кризис уже имел место. Тогда так же возник дефицит на доллары и евро. Однако после победы Вадима Красносельского на короткий период эта проблема решилась. Но видимо экономическое положение и блокада не позволяют полностью стабилизировать ситуацию на валютном рынке Приднестровья.
30 Марта 2017 / Четверг / 19 13
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