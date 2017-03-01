Без цензуры: народы Кавказа тяготеют к России Евразия // Сегодня, 10:48 // 0

ИА "ТИРАС", предлагает вниманию выпуск программы "Без Цензуры", в которой лидер талышской диаспоры России, эксперт президентского совета Исмаил Шабанов анализирует развитие событий на Кавказе, критикует агрессивные действия в Нагорном Карабахе и ставит под сомнение кадровую политику в Баку. Его вывод сводится к тому, что только покровительство России может спасти народы Кавказа от войны и уничтожения. Вопросы в студии задает ведущий программы, ректор Европейского института JUSTO, политический аналитик Дмитрий Соин.