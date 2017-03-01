/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Без цензуры: народы Кавказа тяготеют к России

Без цензуры: народы Кавказа тяготеют к России

Евразия
//
Сегодня, 10:48
//
0
ИА "ТИРАС", предлагает вниманию выпуск программы "Без Цензуры", в которой лидер талышской диаспоры России, эксперт президентского совета Исмаил Шабанов анализирует развитие событий на Кавказе, критикует агрессивные действия в Нагорном Карабахе и ставит под сомнение кадровую политику в Баку. Его вывод сводится к тому, что только покровительство России может спасти народы Кавказа от войны и уничтожения. Вопросы в студии задает ведущий программы, ректор Европейского института JUSTO, политический аналитик Дмитрий Соин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Народы Кавказа за особый статус русских в России
Народы Кавказа за особый статус русских в России
Талыши примут три государственных языка
Талыши примут три государственных языка
Талыши России обеспокоены ситуацией в Узбекистане и Азербайджане
Талыши России обеспокоены ситуацией в Узбекистане и Азербайджане
comments powered by HyperComments
03 Марта 2017 / Пятница / 22 18
«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2014 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru