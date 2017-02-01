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Язычники и православные вместе отметят Масленицу

Язычники и православные вместе отметят Масленицу

Евразия
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Вчера, 20:49
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Язычники и православные России совместно отметят Масленицу, считает эксперт Центра "Новая Доктрина" Валентин Соин. По его мнению это связано с тем, что "После принятия христианства на Руси возник диссонанс между новой религией и древними верованиями. Чтобы снизить накал страстей христианство постепенно впитывало в себя многие принципиальные языческие праздники. В итоге возникла духовная симфония, когда современные православные праздники по времени практически полностью совпадают с языческими. Более того, ряд языческих праздников и ритуалов таких как Масленица, Родительский день и ряд других прямо вошли в духовную жизнь православных. Да и сам термин православные стал христианским относительно недавно. Вообще это языческое определение людей славящих Правь. То есть высший мир Светлых Богов. Поэтому неудивительно, что на Масленицу соберутся и язычники и христиане, которые совместно будут вкушать блины, как символ Солнца и водить хороводы вокруг сгорающих чучел символизирующих зиму".

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