Язычники и православные вместе отметят Масленицу Евразия // Вчера, 20:49 // 50

Язычники и православные России совместно отметят Масленицу, считает эксперт Центра "Новая Доктрина" Валентин Соин. По его мнению это связано с тем, что "После принятия христианства на Руси возник диссонанс между новой религией и древними верованиями. Чтобы снизить накал страстей христианство постепенно впитывало в себя многие принципиальные языческие праздники. В итоге возникла духовная симфония, когда современные православные праздники по времени практически полностью совпадают с языческими. Более того, ряд языческих праздников и ритуалов таких как Масленица, Родительский день и ряд других прямо вошли в духовную жизнь православных. Да и сам термин православные стал христианским относительно недавно. Вообще это языческое определение людей славящих Правь. То есть высший мир Светлых Богов. Поэтому неудивительно, что на Масленицу соберутся и язычники и христиане, которые совместно будут вкушать блины, как символ Солнца и водить хороводы вокруг сгорающих чучел символизирующих зиму".