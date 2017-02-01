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Амрам Петросян: Антиармянский выпад Минска заслуживает жесткой реакции

Амрам Петросян: Антиармянский выпад Минска заслуживает жесткой реакции

Евразия
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Сегодня, 13:48
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По мнению главы Фонда развития современной дипломатии, лидера армянского международного движения "НАР" Амрама Петросяна "Выдача Белоруссией по запросу Баку известного блогера Александра Лапшина является не просто опасным прецедентом, но и провокацией против евразийского единства. Судя по всему Александр Лукашенко решил обострить ситуацию и готов для этого пожертвовать судьбой журналиста, которого выдали в лапы безжалостного азербайджанского режима. Теперь Лапшина ждет нелегкая судьба: содержание в нечеловеческих условиях, издевательства и возможно пытки. Алиевы - очень мстительны, а Александр Лапшин осмелился критиковать это семейство в своих публикациях. Теперь надежда только на общественное мнение и защиту со стороны России и Израиля. У Лапшина двойное гражданство и это дает хоть какой то шанс на его спасение. Со своей стороны заявляю о том, что наш фонд и движение НАР не оставят в беде Александра Лапшина. Мы так же заявляем решительный протест по поводу позиции Белорусских властей. Она не укладывается в международные конвенции по защите прав человека. Минск ведет опасную игру на Евразийском направлении. Надеюсь, что рано или поздно Александр Лукашенко осознает этот факт".

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