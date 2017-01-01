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Депутат Рады Украины рассказал о мечте провести парад на Красной площади

Депутат Рады Украины рассказал о мечте провести парад на Красной площади

Евразия
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Сегодня, 18:32
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Как сообщает ИА"ТИРАС", депутат Верховной Рады Украины Андрей Тетерук решил обогнать своих коллег-политиков в гонке за титул шут года и сделал заявление в котором восхитился силой украинских воинов и пообещал вскоре провести парад на Красной площади. По словам Тетерука, украинская армия, которая уже несколько лет с американской техникой и вооружением ничего не может сделать с ополченцами Донбасса, якобы победит российскую армию. ИА"ТИРАС", публикует заявление очередного украинского мечтателя Тетерука:
 
"Наши украинцы являются сильными воинами. Я искренне считаю, что мы еще проведем парад на Красной площади. Это будет уместно",- отметил политик. По мнению военного эксперта информационного агентства ИА"ТИРАС": "украинская армия конечно же имеет шанс на победу, им главное выйти на границу с Россией, показав всю свою мощь и боевую славу, тогда российские военные от смеха потеряют всю свою военную силу и не смогут оказывать сопротивление".

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