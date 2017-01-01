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Кем были Волхвы предсказавшие рождение Иисуса Христа

Кем были Волхвы предсказавшие рождение Иисуса Христа

Евразия
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Сегодня, 13:16
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По мнению исследователей Евангелия, Волхвы предсказавшие рождение Иисуса Христа и первыми одарившими его оказались из Персии, Индии и Северной Африки. Так исследователь богословия Юджин Папуша утверждает, что "Все трое волхвов были звездочетами (астрологами):  Балтазар – жил в Индии, Мельхиор – жил в Персии, а Каспар жил в Африке". При этом существует мнение, что как минимум Балтазар и Мельхиор практиковали магию йоги и поэтому обладали такими способностями к предсказанию. В любом случае рождение Иисуса Христа стало важнейшим событием в жизни всего человечества. И это лишний раз подтверждается тем, что Волхвы, будучи иноплеменниками и представителями других религий,   тем не менее пришли для приветствования, одарения и поклонения Богомладенцу, подчеркнул в своем комментарии президент Центра всестороннего развития личности "Новая Доктрина", исследователь возможностей человека Дмитрий Соин. 

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