/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Огненный Петух любит ранний подъем

Огненный Петух любит ранний подъем

Евразия
//
Вчера, 19:08
//
111
По мнению астрологов Центра йоги и активного долголетия "Амарант": "В год Огненного Петуха следует вставать рано. Эта птица любит ранний подъем. И более того, петух своим пением пробуждает всю округу. Если человек хочет достичь серьезного прорыва в карьере, личной жизни и бизнесе ему в год Огненного Петуха следует просыпаться хотя бы в 4 утра. Тогда все дела будут делаться быстрее и качественнее". Это подтверждает и глава Центра всестороннего развития личности "Новая Доктрина", кандидат социологических наук Дмитрий Соин. По его мнению: "Ранний подъем позволяет в атмосфере чистой утренней энергии совершить важные творческие, профессиональные действия. Как только наступает предобеденное время, человек попадает в турбулентность дневной, загрязненной энергии и уже ничего не успевает. Поэтому год Огненного Петуха должен подстегнуть здоровый образ жизни и приучить людей и особенно жителей города к раннему подъему". 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В год Огненного Петуха опасно употреблять в пишу птицу
В год Огненного Петуха опасно употреблять в пишу птицу
В год Огненного Петуха следует заняться своим здоровьем
В год Огненного Петуха следует заняться своим здоровьем
Кого Огненный Петух в хвост клюнет
Кого Огненный Петух в хвост клюнет
comments powered by HyperComments
02 Января 2017 / Понедельник / 05 43
«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2014 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru