Огненный Петух любит ранний подъем Евразия // Вчера, 19:08 // 111

По мнению астрологов Центра йоги и активного долголетия "Амарант": "В год Огненного Петуха следует вставать рано. Эта птица любит ранний подъем. И более того, петух своим пением пробуждает всю округу. Если человек хочет достичь серьезного прорыва в карьере, личной жизни и бизнесе ему в год Огненного Петуха следует просыпаться хотя бы в 4 утра. Тогда все дела будут делаться быстрее и качественнее". Это подтверждает и глава Центра всестороннего развития личности "Новая Доктрина", кандидат социологических наук Дмитрий Соин. По его мнению: "Ранний подъем позволяет в атмосфере чистой утренней энергии совершить важные творческие, профессиональные действия. Как только наступает предобеденное время, человек попадает в турбулентность дневной, загрязненной энергии и уже ничего не успевает. Поэтому год Огненного Петуха должен подстегнуть здоровый образ жизни и приучить людей и особенно жителей города к раннему подъему".