Йоги России с энтузиазмом встречают год Огненного Петуха Евразия // Сегодня, 18:15 // 0

По информации ИА "ТИРАС", йоги России с энтузиазмом готовятся встретить новый 2017г. Как утверждает мастер кундалини йоги Хардаршан Сингх: "Год Огненного Петуха идеален для погружения в духовность и саморазвитие. Более того, энергетическая турбулентность порождаемая этим знаком компенсируется йоговскими практиками, польза от которых вырастает многократно. В этой связи интенсивность занятий в студии "Амарант" существенно усилится. Мы проработали программы психо-эмоциональной и физической стабилизации человека". Со своей стороны президент Центра всестороннего развития личности "Новая Доктрина", основатель студии омоложения и активного долголетия "Амарант" Дмитрий Соин отметил: "Приходит время новых рубежей в саморазвитии человека и человечества. 2017г. может стать стартовым в этом отношении. Одна из ключевых философских и медицинских тем эпохи - управление возрастными процессами. Мы продолжим работу на этом направлении. Это достойная цель, на которую ориентирован наш Центр".