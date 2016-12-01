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Холодная война Азербайджана и талышей: бой с тенью

Холодная война Азербайджана и талышей: бой с тенью

Евразия
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Вчера, 13:49
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В программе "Без Цензуры", ее ведущий глава Центра всестороннего развития личности "Новая Доктрина", кандидат социологических наук Дмитрий Соин с гостем студии, главой талышской диаспоры России Исмаилом Шабановым обсуждают некоторые аспекты "Холодной войны" между Азербайджаном и талышами. Новый всплеск активности сторон связан с принятием талышами России своего национального гимна и флага. При этом Исмаил Шабанов считает, что это событие никак не касается внутренних дел Азербайджана. Скорее. Баку пытается вмешиваться в жизнь гражданского общества России, полагает эксперт.
 
 

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