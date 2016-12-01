Холодная война Азербайджана и талышей: бой с тенью Евразия // Вчера, 13:49 // 143

В программе "Без Цензуры", ее ведущий глава Центра всестороннего развития личности "Новая Доктрина", кандидат социологических наук Дмитрий Соин с гостем студии, главой талышской диаспоры России Исмаилом Шабановым обсуждают некоторые аспекты "Холодной войны" между Азербайджаном и талышами. Новый всплеск активности сторон связан с принятием талышами России своего национального гимна и флага. При этом Исмаил Шабанов считает, что это событие никак не касается внутренних дел Азербайджана. Скорее. Баку пытается вмешиваться в жизнь гражданского общества России, полагает эксперт.