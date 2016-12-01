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В Амурской области начали строительство моста Россия-Китай

В Амурской области начали строительство моста Россия-Китай

Евразия
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Сегодня, 12:31
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Как сообщает ИА"ТИРАС", в Благовещенском районе Амурской области стартовало строительство моста через реку Амур, который будет соединять Россию и Китай. Такое заявление сделал в интервью РИА"Новости" представитель правительства российского региона.
 
"Состоялась торжественная церемония, дан старт началу строительства трансграничного мостового перехода через реку Амур. В церемонии приняли участие губернатор Амурской области и представители власти провинции Хэйлунцзян", — рассказал собеседник агентства.
 
Напомним, что подготовка к строительству моста шла более 20 лет. По планам новый пограничный мостовой переход будет построен за три года, ввод в эксплуатацию должен состояться в 2019 году. Ранее говорилось, что предполагаемая дата начала строительства — июль 2016 года.


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