Дмитрий Соин рассказал как разоблачить мошенников Экономика // Сегодня, 12:06 // 0

По информации ИА"ТИРАС", ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин в эфире канала "Анна Ньюс" рассказал о том как разоблачить мошенников.

"Знаете - это огромный пласт знаний методов технологий. Я бы вот в рамках программы в первую очередь дал бы признаки мошенничества. определив которые, вы не будете ходить в это место. Допустим один из признаков мошенничества, когда вам говорят, что если вы к нам придете то через неделю станете мультимиллионером. Знайте, что это мошенничество. Есть такие программы, где прямо императивно обещают человеку, что если он заплатит определенную сумму денег, то станет миллиардером, это прямое мошенничество, так как миллиардером на этой площадке он не станет никогда. Миллиардером как раз станет тот человек, который обещает золотые горы. Если вам говорят, что вы к нам придете и выйдите замуж или женитесь, это тоже мошенничество. Потому что невозможно это гарантировать. Если вам говорят о том, что вы к нам придете и прозреете, у вас начнутся инсайты и вы начнете обладать ситхами или сверхспособностями, это тоже верный признак мошенничества. Везде, где императивно дается вот такой рекламный посыл, есть смысл задуматься стоит ли туда идти. Потому что это элементарные трюки из маркетинговых технологий. Стоит обратить внимание на таких людей, посмотреть отзывы в интернете об их курсах, почитать о тех людях, которые уже прошли эти курсы. Стали ли они губернаторами, депутатами, солидными чиновниками. В той же Москве в своем большинстве, открываются мотивирующие курсы, где учат шаблонным вещам и не дают прикладных знаний".