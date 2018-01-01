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Сенсация! Секрет миллионеров открыт! Они правильно ставят Цель! Видео

Сенсация! Секрет миллионеров открыт! Они правильно ставят Цель! Видео

Экономика
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Сегодня, 14:36
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От умения ставить цель, прорабатывать под нее задачи и двигаться по намеченному маршруту во многом зависит быть или не быть человеку успешным. Научный коллектив Европейского института ЮСТО провел исследование биографий людей, которые достигли феноменальных результатов в карьере, финансах и вывел "методологию успешности". В видеоролике ректор института, профессор Дмитрий Соин рассказывает о том, как ставят Цели будущие миллионеры и президенты.
 
ФОРМУЛА ПРОСТА И ЭФФЕКТИВНА В СВОЕМ ПРИМЕНЕНИИ. По этой причине ее держат в секрете. Смотрите видео и делайте выводы!

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