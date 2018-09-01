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Биткоин проходит дно. Время покупать!

Биткоин проходит дно. Время покупать!

Экономика
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Вчера, 17:06
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Продолжающееся падение биткоина вызывает волнение держателей этого предмета. Как им вести себя? Сбрасывать или наоборот проявить терпение и ждать роста курса? ИА "ТИРАС" предлагает вниманию мнение профессионального астролога Андрея Бухарина.
 

 

Публикую прогноз по криптовалюте биткоин. Долгосрочный прогноз на ближайшие 5 лет. В период осени 2018 года, битокин проходит своё дно.

С июня 2019, весь 2020, весь 2021 идёт сильный рост стоимости биткоина. Рекомендации: покупать.


Среднесрочный прогноз на 1 год. Снижение стоимости биткоина, начавшееся с 19 декабря 2017 года будет продолжаться до октября 2018 года.
Далее показан рост биткоина с октября 2018 продолжится до января 2019. В районе нового 2019 года последует очередное снижение стоимости биткоина в период с января 2019 до мая 2019 года. Рекомендации: покупать.


Краткосрочный прогноз на 3 месяца.
Весь сентябрь 2018 и до середины октября 2018 идёт снижение стоимости биткоина. Вторая половина октября, весь ноябрь 2018 – рост, с 3 декабря 2018 возникает замедление роста стоимости биткоина и коррекция. 
Рекомендации: держать / продавать (70%/30% ).


По уровням.
Это не астрологический прогноз, а прогноз из области технического анализа и здесь вероятность моей ошибки выше, поэтому отнеситесь к этой информации не как к мнению астролога, а как к мнению финансового аналитика. По моим прогнозам, ниже уровня $5700 стоимость биткоина снижаться не будет.


Выводы:
в стратегической перспективе в настоящий момент стоимость биткоина находится на нижнем минимуме и в ближайшие полгода произойдёт глобальный разворот его тренда в сторону роста.

 

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