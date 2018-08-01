Новая экономическая политика России: право на творение
Экономика
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Вчера, 15:56
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Санкционное давление, обострение международной обстановки и глобальный кризис создают основу для реализации в России "Новой экономической политики" обращенной к интересам граждан страны, стимулирующей внутренние ресурсы и производство продуктов питания. Это позволит людям не просто заниматься самообеспечением, но и творчеством. Имея постоянный доход, человек сможет погрузиться в креатив и получать от жизни удовольствие, считает исследователь возможностей человека, профессор Дмитрий Соин:
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18 Августа 2018 / Суббота 05 29
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