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Вашингтон в шоке! Противоядие к санкциям США найдено. Видео

Вашингтон в шоке! Противоядие к санкциям США найдено. Видео

Экономика
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Сегодня, 09:29
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Санкционная политика США, как каток бульдозера надвигается на Россию. В Вашингтоне уверены, что победят экономически Москву. Но не все так просто для американских ястребов. Россия готова дать достойный ответ.
 
По мнению ведущего программы "БЕЗ Цензуры!" Дмитрия Соина, а так же экспертов Александра Руденко и Владимира Блинова переосмысление, перезагрузка социально-экономических и демографических парадигм позволит не только устоять перед давлением США, но и развить стратегическое контрнаступление. Важнейший элемент контр-стратегии - возвращение значительной части населения к истокам, к обработке земли, к аграрному сектору решит вопросы продовольственной безопасности и обеспечит демографический прорыв в России.
 
ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы "Без Цензуры!":
 

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