Русские сыровары организовали фестиваль сыра и попросили поддержки граждан

В России происходит важное национальное и экономическое событие - Истринский фестиваль сыра. Его организуют отечественные производители - фермеры. Продукция экологически чистая, полезная и родная - российская. Один из организаторов фестиваля, русский фермер Олег Сирота разместил следующее обращение в социальных сетях:

"Друзья! Нам нужна ваша поддержка! С 3 по 5 августа пройдёт сырный фестиваль в д. Дубровское Истринского р-на Подмосковья. Уже сейчас под Истру тянутся целые сырные караваны из разных концов нашей необъятной Родины. Едет почти 200 фермеров и сыроваров. Мы везем 30 тонн сыра - все наши запасы, все наши сбережения, все наши надежды, это самое дорогое, что у нас есть. Для нас это шанс. Шанс продать свои запасы и купить новые котлы, трактора или новых коров. Шанс сварить новые сыры.

Сейчас все зависит от вас. Если вы поддержите нас и придете - мы выживем и будем развиваться, в следующем году нас будет 400, а потом тысячи. В России будет новая отрасль - производство качественных сыров за которые не будет стыдно ни перед французами, ни перед итальянцами. Мы вернем в Россию сыр собственного производства, которым можно будет гордиться. Мы распашем все 40 миллионов гектар заброшенных полей и возродим нашу деревню. Но если мы вам не нужны, вы не придете и не поддержите - ничего этого не произойдет. Все очень просто. Нужно приехать.

Наша география самая разная - от горячих предгорий Кавказа до Ленобласти, от нашего западного форпоста Калининграда до суровой Восточной Сибири.

Нам всем предстоит еще очень многому научиться: осваивать многие сорта сыров и покорять вершины сыроделия.

Эта ярмарка плод работы нашего последнего года и самый настоящий итог четырех лет развития российского сыроделия под санкциями.

Многие сыроварни совсем маленькие: у некоторых всего несколько коров и они привезут по несколько головок сыра, а кто-то привезет сыры с большой сыроварни с фермой на тысячу коз. Одно нас объединяет - мы соберемся вместе и выступим единым сырным фронтом. В ответ на трудности перед которыми сейчас стоит наша страна. В ответ на санкции. Сегодня каждый сваренный и проданный килограмм сыра делает нас сильнее.

Приезжайте. Вы нам очень нужны. Нужны как никогда раньше.

Вход свободный, приглашайте друзей и подписывайтесь на новости этой страницы.

Адрес: д. Дубровское Истринского района Подмосковья с 3 по 5 августа с 10 до 20