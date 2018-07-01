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Блеск и нищета российских олигархов: о природе денежной зависимости богатых людей

Блеск и нищета российских олигархов: о природе денежной зависимости богатых людей

Экономика
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Сегодня, 14:48
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Олигархи являются наиболее нуждающимися в деньгах людьми. Это парадокс, но при этом факт в пользу которого свидетельствует, то что практически все состоятельные люди опутаны кредитами, займами и долговыми обязательствами, считает социолог, системный аналитик, ректор Европейского института ЮСТО Дмитрий Соин. Причины этого коренятся в самой природе крупного бизнеса, а так же в психологии и образе жизни олигархов.
 
Так для запуска любого масштабного бизнес-проекта олигарх все равно ищет заемные деньги, борется за кредиты по низким ставкам, привлекает соинвесторов. Если экономический эффект не достигается, то бизнесмены вынуждены перекредитовываться и банкротиться. таких случаев множество и каждый может с ними познакомиться в интернете или СМИ. 
 
Так же большую роль играет психология денег и богатства. то есть чем более состоятелен человек тем более амбициозны его запросы. Причем они в геометрической прогрессии опережают доходы. В итоге возникает когнитивные коллапс: доходы растут, а денег не хватает во все большем объеме.
 
Плюс определенные статусные вещи, которые должны подтверждать, что ты олигарх. Это частные самолеты, яхты, дворцы, острова и т.д. Все это то же подстегивает гонку за деньгами и в итоге разрушает психику и здоровье олигархов. Не зря многие состоятельные люди в какой то момент отказываются от бизнеса и полностью меняют образ жизни.
 
ИА "ТИРАС" предлагает вниманию фрагмент записи программы на канале Медиаметрикс, где Дмитрий Соин излагает свою социально- психологическую и ментально-экономическую концепцию:

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