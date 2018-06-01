Русская интеллигенция не надеется на пенсию Экономика // Сегодня, 13:05 // 0

Пенсионная реформа вызвала негативную реакцию о основной части российского общества. Особенно предпенсионного возраста. При этом ряд представителей русской интеллигенции прямо заявляют о том, что никогда не рассчитывали на пенсию и делали ставку на собственные силы и поддержку детей. Соответствующий пост в социальных сетях разместил журналист и ученый лингвист Денис Тукмаков.

В частности он отметил:

"Этой чудесной ночью выскажусь и я неторопливо про пенсии, раз уж молчание в таком вопросе начинает выглядеть подозрительно.

Но прежде замечу, что, по моему убеждению, это один из тех случаев, когда следует говорить лишь о собственном интересе — своём и своей семьи — а не агитировать от имени каких-то групп.

Это ведь и есть гражданское общество, не так ли: ты поддерживаешь те инициативы власти, которые тебе выгодны, и выступаешь против наносящих вред — тебе или твоим близким. Но не всем подряд — покуда ты не политик или не на зарплате.