Русская интеллигенция не надеется на пенсию
Но прежде замечу, что, по моему убеждению, это один из тех случаев, когда следует говорить лишь о собственном интересе — своём и своей семьи — а не агитировать от имени каких-то групп.
Это ведь и есть гражданское общество, не так ли: ты поддерживаешь те инициативы власти, которые тебе выгодны, и выступаешь против наносящих вред — тебе или твоим близким. Но не всем подряд — покуда ты не политик или не на зарплате.
К тому же, весьма сложно найти группу граждан, с которыми я мог бы тут солидаризироваться. На то есть две причины — о них-то я и хотел сказать.
Причина 1 заключается в том, что у нас с женой — пятеро детей. То есть, я, с одной стороны, считаю правильным, если кормить нас с женой в старости будут наши взрослые, вставшие на ноги дети.
С другой стороны, мне было бы, пожалуй, даже неприятно «входить в положение» тех, например, кто, видя в детях обузу, десятилетиями жил в своё удовольствие и тратился на себя, а на исходе лет вдруг озаботился вопросом, а кто ж ему стакан воды подаст.
Причина 2 связана с родом моей деятельности. Я зарабатываю на хлеб журналистикой, и передо мной стоят примеры тех, кто после 60-ти пишет лучше, чем в 40. Иными словами, я рассчитывал бы работать и в старости.
Конечно, Бог располагает всем, но это одинаково справедливо для каждого. Во всяком случае, расчёты грядущих выплат хоть в мои 60, хоть в 65 лет, равно как и прикидки вероятных потерь из-за козней правительства, представляются мне пока что гаданием на кофейной гуще.
Словом, обе причины подвигают меня на то, чтобы не очень-то полагаться на сам институт пенсии. Говоря же о 2039 годе, я счёл бы за счастье уже само существование России в нынешних границах, включая непременнейший Крым. А там посмотрим".
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