Дмитрий Соин: плодовые деревья обеспечат продовольственную безопасность
Экономика
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Почему каждому жителю России следует позаботиться о наличии собственной земли и высадить на ней плодовые деревья, рассуждает исследователь возможностей человека, ученый, автор проекта "Территория Спасения" Дмитрий Соин.
По его мнению, "Все россияне должны создать для себя подушку продовольственной безопасности, что бы в условиях любых потрясений иметь доступ к качественной еде, чистой воде и гармоничному комфорту. Иначе все прочее не имеет смысла.
В контексте этого важно наличие на Территории Спасения общины сплоченных людей-единомышленников. Данный элемент обеспечит серьезный уровень безопасности участников, которые смогут поддерживать и защищать друг друга. Проект предполагает, что избавление от токсичной жизни в мегаполисе даст мощный толчок для саморазвития человека", подчеркнул Дмитрий Соин.
13 Мая 2018 / Воскресенье 07 58
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