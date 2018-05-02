Падающая Нефть тянет за собой российский рубль Экономика // Сегодня, 15:55 // 0

Падающая нефть тянет за собой рубль и это может негативно сказаться на экономической ситуации в России, считает социолог, ректор Европейского института ЮСТО Дмитрий Соин. Необходимы активные действия по перезагрузке экономической платформы РФ и ее переориентации на технологические достижения, считает ученый.

Дмитрий Соин уверен в том, что "Запад дает нам уникальный шанс создать самодостаточную экономику. Падение нефти сигнализирует о том, что пора развивать наукоемкие производства и аграрный сектор. Мы должны даже в условиях полной изоляции обеспечить всем необходимым себя самостоятельно. Кто то это воспринимает, как блокаду, а мы ученые-патриоты видим в этом разворот России в сторону саморазвития".