/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Падающая Нефть тянет за собой российский рубль

Падающая Нефть тянет за собой российский рубль

Экономика
//
Сегодня, 15:55
//
0
Падающая нефть тянет за собой рубль и это может негативно сказаться на экономической ситуации в России, считает социолог, ректор Европейского института  ЮСТО Дмитрий Соин. Необходимы активные действия по перезагрузке экономической платформы РФ и ее переориентации на технологические достижения, считает ученый.
 
Дмитрий Соин уверен в том, что "Запад дает нам уникальный шанс создать самодостаточную экономику. Падение нефти сигнализирует о том, что пора развивать наукоемкие производства и аграрный сектор. Мы должны даже в условиях полной изоляции обеспечить всем необходимым себя самостоятельно. Кто то это воспринимает, как блокаду, а мы ученые-патриоты видим в этом разворот России в сторону саморазвития".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Падение рубля синхронизируется с ценой на нефть
Падение рубля синхронизируется с ценой на нефть
Интрига доллара, рубля и нефти продолжается. Баланс нарушен!
Интрига доллара, рубля и нефти продолжается. Баланс нарушен!
Дмитрий Соин о личностоном росте, Цели и результате
Дмитрий Соин о личностоном росте, Цели и результате
comments powered by HyperComments
02 Мая 2018 / Среда 19 12
«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2018 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru