Европейский институт JUSTO расширяет перечень курсов Экономика // Вчера, 19:42 // 87

Европейский институт JUSTO расширяет дополнительное образование. Теперь в стенах ВУЗА действуют курсы политтехнологов, менеджеров разных направлений, курсы специалистов в сфере PR и GR, программы по подготовке квалифицированных медийщиков, психологов и юристов.

Как отметил ректор института, Дмитрий Соин: "Нам удалось собрать уникальную команду специалистов и это позволило создать качественные курсы в рамках дополнительного образования граждан, которым по основному диплому не хватает знаний и навыков.

Прокомментирую лишь некоторые из них. Допустим курс сертифицированных политтехнологов дает хороший шанс получить п рестижную работу в органах власти, в политических партиях, НКО и избирательных штабах. Программа курса разработана при участии известных политиков и ученых. В их числе: доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки России, депутат Государственной Думы I, II и IV созывов, вице-спикер Госдумы II и IV созывов Сергей Николаевич Бабурин, а так же ректор Европейского института JUSTO, кандидат социологических наук, депутат Верховного Совета ПМР VI созыва, профессиональный политтехнолог Дмитрий Юрьевич Соин.





Предлагаемый нами практикум включает в себя ряд позиций:

— Менеджмент и маркетинг в партиях, общественных организациях и избирательных штабах;

— GR и PR в условиях жесткой политической конкуренции;

— Проведение выборных кампаний: все этапы;

— Работа помощника депутата, сотрудника аппарата партии или общественного движения.





По окончанию курсов его участники получают Сертификат «Политтехнолог» и возможность подключения к консалтинговой политтехнологической службе Европейского института JUSTO, что значительно повышает шансы на последующее трудоустройство".



"Сегодня особой популярностью пользуется тема связей с органами власти. Поэтому цель курса «GR-менеджмент» состоит в в подготовке специалистов для кампаний, коммерческих, медийных, общественных и политических организаций по взаимодействию с органами власти всех уровней. Обучение построено на изучении базовых принципов и механизмов лоббирования, стратегии и тактики GR-менеджмента, и в освоении основных форм и методов работы в области коммуникации с органами государственной власти и управления, а так же с центрами административного и финансового влияния. Для ведения этих занятий мы привлекли специалистов, которые много лет осуществляют связи с органами власти. Их опыт бесценен и молодые лоббисты с жаждой впитывают эти знания и опыт".

Так сложилось, что Европейский институт JUSTO, стал лидером в развитии политических, информационных и маркетинговых технологий. И этот потенциал находится в постоянном развитии.