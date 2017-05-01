Аномальный снегопад в Москве создал пробки на дорогах Экономика // Вчера, 14:30 // 78

Аномальный для мая снегопад в Москве существенно затруднил движение автотранспорта по дорогам столицы. Снег не успевает таять, видимость существенно снизилась, а большинство автовладельцев поменяли резину на летнюю. В итоге возникли серьезные пробки.

Уже отмечаются аварийные ситуации и аварии. Управлять автомобилями в таких условиях предельно затруднительно. МЧС рекомендует на время аномального снегопада отказаться от использования личного автотранспорта и пересесть на общественный транспорт.