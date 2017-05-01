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Аномальный снегопад в Москве создал пробки на дорогах

Аномальный снегопад в Москве создал пробки на дорогах

Экономика
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Вчера, 14:30
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Аномальный для мая снегопад в Москве существенно затруднил движение автотранспорта по дорогам столицы. Снег не успевает таять, видимость существенно снизилась, а большинство автовладельцев поменяли резину на летнюю. В итоге возникли серьезные пробки. 
 
Уже отмечаются аварийные ситуации и аварии. Управлять автомобилями в таких условиях предельно затруднительно. МЧС рекомендует на время аномального снегопада отказаться от использования личного автотранспорта и пересесть на общественный транспорт.

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