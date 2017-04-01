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Учителя и училки или кем быть педагогам России? Беседа с Дмитрием Соиным

Учителя и училки или кем быть педагогам России? Беседа с Дмитрием Соиным

Экономика
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Сегодня, 01:32
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Проблемы образования в России стоят очень остро и во многом их решение зависит от состояния и качества педагогического корпуса страны. Об этом беседуют ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин и молодая учительница Анастасия Жданова. Общий вывод двух поколений педагогов: только через постоянное саморазвитие, личностный и профессиональный рост педагоги решат стоящие перед сферой образования жесткие вопросы. 
 
ИА "ТИРАС", предлагает вниманию полную версию интервью:
 

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