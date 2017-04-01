Учителя и училки или кем быть педагогам России? Беседа с Дмитрием Соиным Экономика // Сегодня, 01:32 // 45

Проблемы образования в России стоят очень остро и во многом их решение зависит от состояния и качества педагогического корпуса страны. Об этом беседуют ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин и молодая учительница Анастасия Жданова. Общий вывод двух поколений педагогов: только через постоянное саморазвитие, личностный и профессиональный рост педагоги решат стоящие перед сферой образования жесткие вопросы.

ИА "ТИРАС", предлагает вниманию полную версию интервью:



