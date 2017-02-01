Чебоксарскую ГЭС достроят на отметке 63 метра Экономика // Сегодня, 00:12 // 0

По словам министр а природных ресурсов и экологии России Сергея Донского, Чебоксарскую ГЭС достроят на отметке 63 метра. Строительство заняло более 30 лет и подходит к своему завершению. Это заявление, министром, было сделано в ходе встречи с фракцией партии Единая Россия Госдумы РФ. Отвечая на вопрос депутата Алены Аршиновой относительно загрязнения водохранилища и его опасности для сотен тысяч жителей прилегающих территорий он ответил следующее:

Минэкономразвития России разработан план-график мероприятий по завершению строительства Чебоксарской ГЭС на отметке 63,0 м. БС, в составе которого предусмотрены мероприятия по разработке и утверждению проектно-сметной документации на завершение строительства ГЭС, инженерных защит и судоходных сооружений для эксплуатации при постоянном НПУ Чебоксарского водохранилища 63,0 м. Осуществляется реализация плана-графика.

Мероприятия по поддержанию надлежащего санитарного состояния водохранилища, в том числе очистка дна водохранилища от насосов и дноуглубление, борьба с зарастанием водохранилища, мероприятия по борьбе с цветением воды и др., должны быть предусмотрены в Правилах технической эксплуатации и благоустройства Чебоксарского водохранилища, разработка которых представится возможной после выполнения предусмотренных планом-графиком мероприятий по завершению строительства Чебоксарской ГЭС и вводом объекта в постоянную эксплуатацию.

Кроме того, Минприроды России ведется разработка паспорта приоритетного проекта, направленного на сохранение реки Волги и предотвращение её загрязнения. При подготовке паспорта планируется исходить из того, что в первоочередном порядке необходимо кардинально уменьшить антропогенное воздействие на реку, а именно, сосредоточиться на сокращении сброса в реку загрязненных сточных вод путем строительства и модернизации очистных сооружений, а также уделить надлежащее внимание водоохранным зонам и прибрежным защитным полосам водных объектов, вернув им роль защитного барьера.