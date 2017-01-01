Европейский институт JUSTO и Академия малого бизнеса подписали договор Экономика // Вчера, 09:56 // 105

Европейский институт JUSTO и Академия малого бизнеса подписали договор о сотрудничестве. Подписи поставили два ректора: кандидат социологических наук Дмитри Соин и доктор психологических наук Владимир Стрелков. Договор предполагает проведение совместных научных, образовательных и гуманитарных мероприятий. Так же ВУЗы планируют организовывать гуманитарные и консультационные площадки по таким направлениям как маркетинг, организация бизнеса, правовая и психологическая помощь. На совместном брифинге Дмитрий Соин и Владимир Стрелков подчеркнули, что "В условиях кризиса ВУЗы должны поддерживать друг друга, помогать в развитии и расте".