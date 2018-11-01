Однополые браки в России. Жесткий батл на Первом канале! Скандал в эфире. Видео! --- // Сегодня, 10:35 // 0

Однополые браки стали повседневностью в большинстве стран Евросоюза. К новой реальности приучают даже детей, выпуская специализированные детские книги, где ребенок живет в однополой семье с двумя мамами или папами. Насколько реальны однополые браки в России, готово ли наше общество к этому, в прямом эфире программы "Время Покажет" жестко дискутировали эксперты: сторонники и противники гомосексуальных семей.

Тема оказалась настолько острой, что привела к жесткому конфликту между сторонником традиционных ценностей и классической семьи Дмитрием Соиным и Николаем Платошкиным, который настаивал на том, что однополые браки - это естественный процесс.