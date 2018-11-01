Однополые браки в России. Жесткий батл на Первом канале! Скандал в эфире. Видео!
---
//
Сегодня, 10:35
//
0
Однополые браки стали повседневностью в большинстве стран Евросоюза. К новой реальности приучают даже детей, выпуская специализированные детские книги, где ребенок живет в однополой семье с двумя мамами или папами. Насколько реальны однополые браки в России, готово ли наше общество к этому, в прямом эфире программы "Время Покажет" жестко дискутировали эксперты: сторонники и противники гомосексуальных семей.
Тема оказалась настолько острой, что привела к жесткому конфликту между сторонником традиционных ценностей и классической семьи Дмитрием Соиным и Николаем Платошкиным, который настаивал на том, что однополые браки - это естественный процесс.
В итоге Дмитрий Соин предложил Николаю Платошкину жениться на одиноком мужике, что бы скрасить его одиночество. Все было в секунде от потасовки. Смотрите видео:
14 Ноября 2018 / Среда 22 11
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Сенсация! Удар по Ирану - лишь часть антироссийской стратегии США
|501
- Кирилл Фролов: кто и как будет судить патриарха Варфоломея
|486
- Лаборатория счастливого долголетия "Амарант" презентовала программу омоложения
|389
- Энергетический оргазм - новая мода на кайф без риска. Видео!
|342
- "Без Цензуры!": опасный крен Русского космоса. Видео!
|261
- Кирилл Фролов: Сатана искушает церковь на Украине
|211
- Сергей Бабурин: Омский аэропорт в эпицентре интриг. Сенсационное заявление
|164
- Сергей Львов: сторонники ЗОЖ объединяйтесь!
|100
- Однополые браки в России. Жесткий батл на Первом канале! Скандал в эфире. Видео!
---|0