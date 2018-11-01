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Однополые браки в России. Жесткий батл на Первом канале! Скандал в эфире. Видео!

Однополые браки в России. Жесткий батл на Первом канале! Скандал в эфире. Видео!

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Сегодня, 10:35
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Однополые браки стали повседневностью в большинстве стран Евросоюза. К новой реальности приучают даже детей, выпуская специализированные детские книги, где ребенок живет в однополой семье с двумя мамами или папами. Насколько реальны однополые браки в России, готово ли наше общество к этому, в прямом эфире программы "Время Покажет" жестко дискутировали эксперты: сторонники и противники гомосексуальных семей.
 
Тема оказалась настолько острой, что привела к жесткому конфликту между сторонником традиционных ценностей и классической семьи Дмитрием Соиным и Николаем Платошкиным, который настаивал на том, что однополые браки - это естественный процесс. 
 
В итоге Дмитрий Соин предложил Николаю Платошкину жениться на одиноком мужике, что бы скрасить его одиночество. Все было в секунде от потасовки. Смотрите видео:
 
 

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