Сергей Бабурин поздравил Ле Пена с 90 летием --- // Сегодня, 07:36 // 3

Лидер РОС, профессор Сергей Бабурин оказался единственным российским политиком удостоившимся чести поздравить с юбилеем легендарного француза Жан Мари Ле Пена. В своем комментарии по этому поводу он отметил следующее:

"30 июня в Сен-Клу под Парижем поздравил видного политика Жана-Мари Ле Пена с 90-летием. Его супруге Жанин, у которой тоже 17 июня был день рождения, подарил Оренбургской пуховый платок.





В своей старинной вилле Наполеона III с видом на Париж Жан-Мари собрал многих друзей, ветеранов Национального фронта. Но примечательно, много было и молодежи. Внучка юбиляра Марион, депутат Национального собрания Франции, пришла даже со своей маленькой дочуркой.Повидался с Бруно Гольнишем и графом П.Шереметевым, со многими другими давними друзьями. Не только моими, но и России.Кроме шампанского, вин и закусок, пел и играл мелодии талантливый молодой коллектив. Уже к концу вечера Ле Пен поднялся на сцену и произнес как всегда яркую речь, после него сказал Гольниш, затем юбиляр предложил выступить мне. Я не мог не выступить.Во-первых, Ле Пен реально великий француз, изменивший своей деятельностью мировоззрение и судьбу Европы. Если европейцам суждено спастись, то во многом благодаря Ле Пену.Во-вторых, не для того я сегодня прилетел, да ещё с пересадкой, а завтра утром возвращаюсь в Москву с другой пересадкой, чтобы втихую выпить шампанского и отмолчаться. Я не скрывал, что считаю честью иметь возможность быть сегодня среди тех, кто чествует Жана-Мари - Мужество, Честь и Мудрость Европы. Когда-нибудь это поймут и те европейцы, которые ныне пугаются мифа о Ле Пене.Жан-Мари Ле Пен дал всем народам пример, как беззаветно, рискуя жизнью и репутацией, надо защищать интересы своего народа".