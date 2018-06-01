Дмитрий Соин: йога - это сплав философии, духовности и саморазвития. Видео! --- // Вчера, 18:55 // 87

Йога - это сплав философии, духовности и саморазвития. Это практика построенная на управлении сознанием, психикой, энергией и физическим телом человека. Йога - это мост в будущее и символ Эры Водолея, подчеркнул исследователь возможностей человека, профессор Дмитрий Соин.

В Международный День Йоги все прогрессивное человечество, все идущие по пути саморазвития люди поздравляют друг друга с этим праздником и строят планы стать лучше, гармоничнее, успешнее. Они любят мир и мир любит их. Йога несет здоровье, спокойствие и духовность. Не удивительно, что прирост сторонников этой практики в России в год составляет около миллиона человек. Причина понятна - Эра Водолея подразумевает саморазвитие и личностный рост, единение с собой, природой и космосом. Все это дает йога, подчеркнул Дмитрий Соин



