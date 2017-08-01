Молдавская месть Дмитрию Рогозину --- // Сегодня, 15:38 // 0

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин в течении дня успел побывать в двух статусах: приглашенного в Молдову политика и изгнанного из Молдовы политика. Это своеобразный дипломатический рекорд. События развивались следующим образом:

Еще сегодня утром многие СМИ сообщили о ом, что Дмитрий Рогозин принял приглашение министра экономики РМ Октавиана Калмыка и готов прилететь в регион при условии гарантии безопасности полета и пребывания. И тут все вздохнули спокойно с учетом того, что столь агрессивных отношений между Молдовой и Россией не было никогда.

Однако радость миротворцев длилась недолго. Спустя буквально несколько часов правительство РМ распространило заявление о том, что Дмитрий Рогозин объявлен персоной нон грата. То есть ему запрещен въезд в страну. "Такого за всю историю молдо- российских отношений еще не было. По сути это объявление войны, пока холодной, но которая может стать и горячей если начнутся столкновения на берегах Днестра. Понятно, что столь унизительное и оскорбительное для члена правительства России решение Кишинев принимал не самостоятельно. По сути Рогозина объявили не въездным в Молдову и Евросоюз американцы и их крупные контрагенты в Европе.

Следующий мощный удар будет нанесен уже по Приднестровью, которое теперь оказалось в полной изоляции. Республика недосягаема для российских должностных лиц отвечающих за мир и стабильность, что означает явную угрозу самому существованию ПМР", считает ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин.