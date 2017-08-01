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В Дивеево открыли монумент Николаю Второму и его семье

В Дивеево открыли монумент Николаю Второму и его семье

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Сегодня, 11:55
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По информации ИА "ТИРАС", в Дивеевской обители Богоматери открыт памятник Царственным Стастотерпцам - погибшим в 1918 Николаю Второму и членам его семьи.
 
По мнению прибывшего на мероприятие президента Международной Славянской Академии, лидера Российского общенародного Союза Сергея Бабурина: "С памятью о Серафиме Саровском Дом Романовых многое связывало. Поэтому вполне логично открытие монумента именно в Дивеево.
 
Открывали выполненный со вкусом красивый памятник:  Управляющий делами РПЦ митрополит Варсонофий, губернатор Нижегородской В.П.Шанцев, митрополит Георгий, глава Фонда Василия Великого К.Мадонна. Патриоты России помнят погибшую от рук безбожников церскую семью и воздают ей посмертные почести".
 

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