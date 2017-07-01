Серей Строев: почему меня шокировал Крым --- // Вчера, 13:55 // 80



Воссоединение Крыма с Россией вызвало мощный патриотический подъем и обеспечило на начальном этапе приличный поток отдыхающих россиян. Однако в последствии ситуация стала меняться в не лучшую сторону по причине социально-бытовой неустроенности отдыха на полуострове. Своими впечатлениями о поездке в Крым делится российский дипломат и общественный деятель Сергей Строев:



Я только что вернулся из Крыма. ПРИГОРОДНОЕ автобусное сообщение из немногих там городов в курортные поселки прекращается в .... 19-20 часов, то есть еще засветло.Последние вечерние рейсы забиты пассажирами под завязку, люди занимают заранее очередь,чтобы сесть на автобус ибо за расстояние в 20 км. от Ялты на такси могут требовать 1000 рублей.И за 15 километров могут требовать столько же, а 15 километров ночью по неосвещенной дороге пешком - это не сахар. Так было на ЮБК при советской власти, так было под незалежной Украиной и так сохранилось при сувенирно-демократической России. Начальству наплевать, что отдыхающие в 15 километрах от Ялты не могут погулять вечером там по набережной, сходить там в кафе, пойти на концерт, ибо возвращение домой после наступления темноты стоит немалых денег.





Вообще я от Крыма 2017 просто в шоке. В Крыму 2014 по сравнению с Крымом 2017 был для гражданина России просто рай и летом, и осенью. Но 1 января 2015 года закончился " переходный период" и начался период адской скачки цен на всё, вверх и только вверх. Пошел вчера в московскую"Пятерочку" - кило свежих банананов - 49 рублей. За такие же бананы в Крыму надо заплатить 100 рублей,а если они полугнилые, то 70 рублей , а в Москве такие гнилые бананы не продают, а выкидывают в мусоросборники. И так по всем товарам и услугам.





Уровень жизни местных жителей (кроме силовиков) за пределами побережья не стал ниже, чем он был под Украиной при Януковиче, он остался таким же как в начале десятых годов ( он был заметно выше несколько месяцев с марта 2014 года по 1 января 2015 года.) Но на побережье уровень жизни у сдатчиков жилья, в торговле, в услугах - он сильно упал даже по сравнению со временем под Януковичем. Людей, разочарованных аномальными ценами в 2016 году в этом году приехало в 2017 году мало и в основном они живут по санаториям и другим местам организованного сектора ( снова появились ведомственные санатории, в основном силовых структур, включая налоговую и там люди имеют и номера, и питание, а у частника почти нет отдыхающих и нет денег,которые были раньше.)





Я, патриот Крыма с возраста лет с 10-11, просто в шоке от того что там увидел. Напоминает начало 90-х годов. Хотя сам я лечился в одном из лучших санаториев Крыма и там было"по-советски" очень неплохо. Но так фишка легла...

Но санаторий этот ( ГУП) заполнен менее чем на 50 процентов. Социальных путевок очень мало для такого большого санатория, а стоимость коммерческих путевок начинается от 2700 рублей и выше в сутки и не за номер, а за человека. В частных отелях цены могут быть и гораздо выше и без всякого лечения и питания. Авиа билиты экономклассом туда и обратно обошлись мне в 21 тысячу рублей ( в 2014 году авиабилет Москва -Симферополь я купил за 3800 рублей, а поездом обратно за 2600 рублей. Естественно, при таких ценах отдыхающий народ снова вернулся на курорты Турции.





Но,возможно,это и входит в планы - довести государственные ( ГУПы) санатории до банкротства и потом за копейки их приватизировать.Такое вот впечатление...Иного объяснения происходящего в Крыму 2017 я просто не нахожу.

И это касается не только санаториев,но и винзаводов и виноградников,которые из-за высокой цены на крымское вино ( и, как следствие"переключения" пьющих с вина на водку, которая стоит в Крыму сегодня дешевле бутылки СТОЛОВОГО вина) "придется" вырубить виноградники и построить на их месте в прибрежной зоне "элитное жилье"... Такие элитные виллы обслуживаются слугами не более десяти человек на одну виллу и это означает сокращение рабочих мест для местного населения.





С будущего года вводится курортный сбор ЕЖЕДНЕВНЫЙ, а с пуском крымского моста резко расширяется зона только платных парковок ( типа как в Москве), да и сам проезд по мосту не будет недорогим. В итоге- прекрасный малолюдный Крым для очень богатых людей. Вот такая вырисовывается перспектива.