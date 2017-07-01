В Молдове организован сбор подписей против Дмитрия Рогозина
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Вчера, 22:19
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В Молдове по инициативе ряда прозападных общественно-политических активистов организован сбор подписей под петицией к президенту страны под заголовком: "Стоп спонсорам сепаратизма". В настоящий момент в петиции речь идет о вице-премьере Российской Федерации Дмитрии Рогозине. Авторы идеи требуют запретить ему въезд на территорию РМ.
Судя по статистике петицию уже подписали более 1000 человек, что несомненно мало по сравнению с пятимиллионным населением Молдовы. В то же время инициаторы этой политической провокации не унывают и активно продвигают данную тему через СМИ и социальные сети РМ.
26 Июля 2017 / Среда / 07 28
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