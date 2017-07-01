Старые йоги зажигают: как работать с сознанием и подсознанием человека --- // Сегодня, 13:40 // 1

Старые йоги по прежнему зажигают. Ставшая популярной программа выпустила очередную серию, в которой ее участники ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин и писатель, художник, эзотерик Святослав Дубнский говорят о работе с сознанием, психологией, интеллектом, а так же разбираются в том, что значит быть и казаться йогом.

Как отметил, Дмитрий Соин: "Мы в легкой и при этом интригующей форме затрагиваем глубокие темы саморазвития человека, его духовности и миропонимания. Нам со Святославом приятно, что новая программа уже получила обратный отклик. Приходят письма, поступают звонки, люди интересуются. Причем, реакция идет не только из России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья. То есть идеи саморазвития человека являются объединяющими!".



