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Старые йоги зажигают: как работать с сознанием и подсознанием человека

Старые йоги зажигают: как работать с сознанием и подсознанием человека

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Сегодня, 13:40
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Старые йоги по прежнему зажигают. Ставшая популярной программа выпустила очередную серию, в которой ее участники ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин и писатель, художник, эзотерик Святослав Дубнский говорят о работе с сознанием, психологией, интеллектом, а так же разбираются в том, что значит быть и казаться йогом.
 
Как отметил, Дмитрий Соин: "Мы в легкой и при этом интригующей форме затрагиваем глубокие темы саморазвития человека, его духовности и миропонимания. Нам со Святославом приятно, что новая программа уже получила обратный отклик. Приходят письма, поступают звонки, люди интересуются. Причем, реакция идет не только из России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья. То есть идеи саморазвития человека являются объединяющими!".

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