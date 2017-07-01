Старые йоги о курении табака и прочей травы --- // Вчера, 16:27 // 133

Вопрос о курении табака и других природных стимуляторов сквозь призму древней Ведической традиции обсуждают авторы программы "Старые йоги зажигают": ректор Европейского института JUSTO, профессор, исследователь возможностей человека Дмитрий Соин и писатель, художник, эзотерик Святослав Дубянский. Общее мнение собеседников: курить - здоровью вредить!

При этом Святослав Дубянский признает тот факт, что когда-то он сам курил, причем не только сигареты, но это не дало ему ничего кроме проблем со здоровьем. В итоге, он бросил вредную привычку и на сегодня является активным популяризатором здорового образа жизни. При этом он признает, что духовным может быть и курящий человек, но его здоровье будет однозначно страдать.

Дмитрий Соин, отмечает: "В отличии от Святослава у меня нет опыта курения. Так сложилось. Но я так же видел разных людей в духовной сфере и не курящих и курящих. Скажу так, что есть курящие праведники, но это исключение из правил. Я бы скорее говорил о том, что духовный прогресс несовместим с употреблением стимуляторов.

Алкоголь, все виды курения, наркотики и продукты связанные с убийством животных несовместимы с духовностью в том плане, что освобожденная личность по определению не может иметь вредных привычек. Сложно представить ангелов наркоманов или алкоголиков... Не реально увидеть Ангела расчленяющего свиную тушу, для последующего приготовления шашлыка, сала или рульки. Это бредовые картины.

Так и люди - они идут по ступеням вверх освобождаясь от того, что их тянет вниз. Как только человек отказывается от какой либо вредной привычки - он получает новый вкус жизни и более масштабные возможности личностного роста. Это основа моей жизненной идеологии и нашего со Святославом Дубянским проекта "Старые йоги зажигают".

ИА "ТИРАС", предлагает вниманию четвертый выпуск беседы Дмитрия Соина и Святослава Дубянского. Информационным спонсором выступает Европейский институт JUSTO (тел. для связи: +74991505000; +74991501003 и +79680280888):



