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В Европейском институте JUSTO возобновил работу курс политтехнологов

В Европейском институте JUSTO возобновил работу курс политтехнологов

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Вчера, 13:19
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В Европейском институте JUSTO возобновил работу курс политтехнологов. Сейчас в стенах ВУЗа проходят подготовку сотрудники избирательных штабов кандидатов в депутаты на муниципальных выборах в Москве. Есть желающие пройти обучение из регионов России. Курс ведет ректор института, известный политик и политтехнолог Дмитрий Соин. 
 
В подготовку персона избирательного штаба входит:

- изучение истории, теории и практики электоральных кампаний;

-структура и функционал избирательного штаба;

- политическая психология, манипулятивные технологии, медийная и сетевая коммуникация;

- социологическое сопровождение выборов;

- юридическое и экспертное сопровождение выборов;

- полевая работа, подготовка и проведение встреч с избирателями;

- организация наблюдения в день выборов, противодействие возможным попыткам фальсификации итогов голосования.
 
Так же слушатели курса обучаются менеджменту,  маркетингу, рекламным технологиям. Как отметил, ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин:
 
"Наш курс политтехнологов один из самых авторитетных. современных и профессиональных в стране. Нам удалось соединить мощную теоретико-методологическую и практическую составляющие, а так же опыт сотен предыдущих кампаний различного уровня. На курсе политтехнологов Европейского института JUSTO, готовят команды для победы.
 
Подчеркну, что у нас идут и курсы молодых политиков. Они для тех кто решил реально стать крупной политической фигурой. Таким образом, в Европейском институте JUSTO существует полноценная система политического образования, где готовят и политиков и персонал для работы в самых экстремальных условиях".  

 ИА "ТИРАС", предлагает полную версию видеообращения ректора Европейского института JUSTO, профессора Дмитрия Соина:

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