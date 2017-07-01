В Европейском институте JUSTO возобновил работу курс политтехнологов --- // Вчера, 13:19 // 103

В Европейском институте JUSTO возобновил работу курс политтехнологов. Сейчас в стенах ВУЗа проходят подготовку сотрудники избирательных штабов кандидатов в депутаты на муниципальных выборах в Москве. Есть желающие пройти обучение из регионов России. Курс ведет ректор института, известный политик и политтехнолог Дмитрий Соин.

В подготовку персона избирательного штаба входит:





- изучение истории, теории и практики электоральных кампаний;





-структура и функционал избирательного штаба;





- политическая психология, манипулятивные технологии, медийная и сетевая коммуникация;





- социологическое сопровождение выборов;





- юридическое и экспертное сопровождение выборов;





- полевая работа, подготовка и проведение встреч с избирателями;





- организация наблюдения в день выборов, противодействие возможным попыткам фальсификации итогов голосования.

Так же слушатели курса обучаются менеджменту, маркетингу, рекламным технологиям. Как отметил, ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин:

"Наш курс политтехнологов один из самых авторитетных. современных и профессиональных в стране. Нам удалось соединить мощную теоретико-методологическую и практическую составляющие, а так же опыт сотен предыдущих кампаний различного уровня. На курсе политтехнологов Европейского института JUSTO, готовят команды для победы.

Подчеркну, что у нас идут и курсы молодых политиков. Они для тех кто решил реально стать крупной политической фигурой. Таким образом, в Европейском институте JUSTO существует полноценная система политического образования, где готовят и политиков и персонал для работы в самых экстремальных условиях ".





ИА "ТИРАС", предлагает полную версию видеообращения ректора Европейского института JUSTO, профессора Дмитрия Соина: