Молдавская эпопея Евгения Шевчука: политическая трагикомедия в Приднестровье --- // Сегодня, 14:49 // 0

Политическая трагикомедия в Приднестровье с бегством на баркасе по Днестру экс-президента Евгения Шевчука в Молдову получает дальнейшее развитие. Власти РМ взяли беглеца под защиту и готовы приступить к расследованию "угроз", о которых говорит господин Шевчук. К чему это приведет и какие исторические аналогии возникают беседуют в студии ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин и ведущая Светлана Руденко.

По мнению, Дмитрия Соина: "Власти Молдовы выжмут все политические и правовые бонусы из беглеца, который дал повод раздуть с еще большей силой антиприднестровскую истерию в молдавских СМИ".

Ведущая программы, Светлана Руденко, провела аналогии Евгения Шевчука с Остапом Бендером и Мазепой, подчеркнув, что с одной стороны Шевчук со своим ночным марш-броском через Днестр комичен, а с другой не так уж и безобиден т.к. перебрался к самым последовательным врагам Приднестровья.

В тор же самое время Дмитрий Соин отметил, что "Евгений Шевчук похоронил себя политически укрываясь именно в Молдове. Как бы не складывалась судьба экс-президента. но бежать к врагам собственной страны нельзя".

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