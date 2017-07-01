Приднестровская интрига и бегство Шевчука в Молдову
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Сегодня, 12:55
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Бегство экс-президента ПМР Евгения Шевчука в Молдову вызвало многочисленные комментарии, как в СМИ, так и в соцсетях. Груз уголовных дел и особенности психологии экс-лидера не дали ему шансов остаться на родине. О сути приднестровских интриг и их возможных последствиях для интересов России рассуждают ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин и ведущая в студии АННА НЬЮС Светлана Руденко.
По мнению Дмитрия Соина: "Евгений Шевчук став президентом ПМР сам "открыл ящик Пандоры". Развязанные им политические репрессии в отношении политических оппонентов и экономических конкурентов носили беспрецедентный для республики характер. Людей "прессовали", сажали в тюрьмы, преследовали незаконными способами. По сути сегодня мы видим кармические последствия этих шагов - сам Шевчук во тьме, на лодке переправился в Молдову. Бежал от уголовных дел и общественного мнения. Впервые в истории ПМР экс-президент непризнанной республики стал искать защиту на территории РМ. То есть у главного противника ПМР.
К сожалению Приднестровье переживает системный кризис. Экономика и аграрный сектор еле выживают. Отток населения не сокращается. Нарастают проблемы в финансовой сфере. Только помощь России и консолидация общества могут спасти положение. Москва должна взять ситуацию под полный контроль иначе катастрофа станет реальностью. Республика нужна ее жителям и России, как форпост русского мира на юго-западном, балканском направлении", подчеркнул ректор Европейского института JUSTO.
05 Июля 2017 / Среда / 17 13
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