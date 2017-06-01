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Москвичи готовятся к удару стихии

Москвичи готовятся к удару стихии

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Сегодня, 20:35
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По информации ИА "ТИРАС", москвичи готовятся к удару стихии. На 30 июня синоптики объявили штормовое предупреждение и мегалитический ливень сравнимый с тем, что был прелюдией к Всемирному потопу.
 
За сутки может выпасть половина месячной нормы осадков чего не было последние 50 лет. Ветер будет иметь шквальный характер и нести в себе угрозу безопасности и жизни людей. 
 
Прогнозируется эрозия почвы, вероятные провалы и подтопление целых районов Москвы. Москвичам рекомендовано не покидать жилье и проявлять осторожность. 

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