Москвичи готовятся к удару стихии --- // Сегодня, 20:35 // 0

По информации ИА "ТИРАС", москвичи готовятся к удару стихии. На 30 июня синоптики объявили штормовое предупреждение и мегалитический ливень сравнимый с тем, что был прелюдией к Всемирному потопу.

За сутки может выпасть половина месячной нормы осадков чего не было последние 50 лет. Ветер будет иметь шквальный характер и нести в себе угрозу безопасности и жизни людей.

Прогнозируется эрозия почвы, вероятные провалы и подтопление целых районов Москвы. Москвичам рекомендовано не покидать жилье и проявлять осторожность.