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Приднестровский экс-президент Шевчук повторил "подвиг Керенского"

Приднестровский экс-президент Шевчук повторил "подвиг Керенского"

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Сегодня, 18:50
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Экс-президент Приднестровья Евгений Шевчук под покровом ночи на лодке переправился через Днестр, что интерпретируется, как нелегальный переход молдо-приднестровской границы. Поводом к бегству послужило снятие с него Верховным Советом ПМР неприкосновенности. В социальных сетях Евгения Шевчука уже сравнили экс-премьером Временного правительства России Александром Керенским, который бежал из революционного Петербурга в 1917г. 
 
Причина уголовного преследования второго по счету главы Приднестровья хищения бюджетных средств в особо крупных размерах. В этом его обвинила Республиканская прокуратура ПМР. 

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