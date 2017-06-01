Приднестровский экс-президент Шевчук повторил "подвиг Керенского" --- // Сегодня, 18:50 // 0

Экс-президент Приднестровья Евгений Шевчук под покровом ночи на лодке переправился через Днестр, что интерпретируется, как нелегальный переход молдо-приднестровской границы. Поводом к бегству послужило снятие с него Верховным Советом ПМР неприкосновенности. В социальных сетях Евгения Шевчука уже сравнили экс-премьером Временного правительства России Александром Керенским, который бежал из революционного Петербурга в 1917г.

Причина уголовного преследования второго по счету главы Приднестровья хищения бюджетных средств в особо крупных размерах. В этом его обвинила Республиканская прокуратура ПМР.