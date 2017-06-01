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Подготовка кандидатов в депутаты в Европейском институте JUSTO

Подготовка кандидатов в депутаты в Европейском институте JUSTO

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Сегодня, 16:05
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"Современный, претендующий на победу кандидат в депутаты должен обладать глубокими знаниями в области политтехнологий и избирательных кампаний", считает ректор Европейского института JUSTO, Дмитрий Соин. "Для этого мы открыли Курс кандидата в депутаты, который включает в себя технологию, методологию и идеологию избирательных кампаний. Нами проанализирован опыт выборов в России в постсоветский период. Исследованы все специфические особенности по вертикали от выборов в местные советы, до депутатов Госдумы и губернаторов. 
 
Так же глубоко изучены региональные, социальные, политические, экономические, религиозные и национальные особенности избирательных площадок. Таким образом кандидат в депутаты на наших курсах получит не только общее понимание выборного процесса, но и детальную спецификацию кампаний. 
 
Мы делаем ставку на то, что кандидат в депутаты, даже если он наймет себе начальника штаба и команду, должен самостоятельно разбираться политических, информационных и выборных технологиях. Этим уникален курс кандидата в депутаты Европейского института JUSTO".

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